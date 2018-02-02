Глава вручающей "Грэмми" академии попал под шквал критики из-за сексистского заявления

Президент Академии звукозаписи США посоветовал женщинам "поднапрячься". Позже он заявил о том, что фраза была вырвана из контекста.

Представительницы музыкальной индустрии написали открытое письмо, в котором требуют отставки Нила Портнова - президента Академии звукозаписи США, вручающей премию "Грэмми". Поводом для него стал комментарий Портнова о том, почему среди победителей "Грэмми" в этом году были в основном мужчины, а на самой церемонии было мало женских выступлений. Портнов посоветовал женщинам "поднапрячься". Позже он заявил о том, что фраза была вырвана из контекста.

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Как передает ZN.ua, письмо было опубликовано изданием The Huffington Post. Среди авторов письма есть менеджеры, музыкальные агенты, промоутеры и представители звукозаписывающих лейблов. "Мы напрягаемся каждый день и делаем это на протяжении длительного времени. То, что вы этого не замечаете, говорит о том, что вам пора уйти в отставку", - говорится в письме.

Также в письме приводится статистика, согласно которой с 2013 по 2018 год на "Грэмми" было номинировано 899 человек, из которых 90,7% - мужчины и 9,3% - женщины. В номинации "Запись года" за последние шесть лет было только 10% женщин. На последней церемонии лишь одна награда досталась женщине - 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара победила в номинации "Дебют года".

После публикации письма Портнов признал существование в музыкальной индустрии такой проблемы, как дискриминация женщин. "Академия звукозаписи создает независимую рабочую группу, чтобы рассмотреть все аспекты работы нашей организации и определить, что еще мы можем сделать, чтобы преодолеть явные препятствия и бессознательные предубеждения, которые затрудняют продвижение женщин в музыкальном сообществе", - говорится в его заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН заявил, что установление гендерного равенства может увеличить мировой ВВП на 12 триллионов долларов к 2025 году.