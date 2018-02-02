Создателя Counter-Strike задержали по подозрению в сексуальной эксплуатации детей

Задержанный известен не только как разработчик, но и как "голос" игры, озвучивший часть звучащих в ней реплик.

Полиция Сиэттла (США) задержала одного из создателей всемирно известной компьютерной игры Counter-Strike Джесса Клиффе по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего.

Читайте такжеСоратница Обамы может купить замешанную в секс-скандалах студию ВайнштейнаКак сообщает местный телеканал KIRO7, правоохранители пока не раскрывают деталей задержания, однако Клиффу пока не предъявили обвинения в совершении преступления.

36-летний Клиффе – геймдизайнер американской компании Valve, которая занимается разработкой и цифровой дистрибуцией видеоигр. В соавторстве с с геймдизайнером Мином Ли (Minh Le) Клиффе почти 20 лет назад создал Counter-Strike – модификацию для игры Half-Life, впоследствии ставшую самостоятельной игрой и всемирно известной киберспортивной дисциплиной.

Клиффе также известен как «голос» игры, озвучивший часть звучащих в ней реплик.

Как сообщает Cotaku, Valve временно отстранила Клиффе от работы до выяснения деталей случившегося.

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