Создателя Counter-Strike задержали по подозрению в сексуальной эксплуатации детей

16:08, 02 февраля 2018
Мир
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Создателя Counter-Strike подозревают в растлении несовершеннолетнего / Facebook, Counter Strike: Global Offensive

Читайте такжеСоратница Обамы может купить замешанную в секс-скандалах студию ВайнштейнаКак сообщает местный телеканал KIRO7, правоохранители пока не раскрывают деталей задержания, однако Клиффу пока не предъявили обвинения в совершении преступления.

36-летний Клиффе – геймдизайнер американской компании Valve, которая занимается разработкой и цифровой дистрибуцией видеоигр. В соавторстве с с геймдизайнером Мином Ли (Minh Le) Клиффе почти 20 лет назад создал Counter-Strike – модификацию для игры Half-Life, впоследствии ставшую самостоятельной игрой и всемирно известной киберспортивной дисциплиной.

Клиффе также известен как «голос» игры, озвучивший часть звучащих в ней реплик.

Как сообщает Cotaku, Valve временно отстранила Клиффе от работы до выяснения деталей случившегося.

Ранее в США сразу пять женщин обвинили актера Джеймса Франко в сексуальных домагательствах. 

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Теги: #США#Counter-Strike