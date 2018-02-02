В Минске авторов российского сайта осудили за разжигание межнациональной розни

Во время процесса осужденные признали, что получали за свои статьи деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.

Минский городской суд 2 февраля приговорил авторов российского сайта Regnum к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года, их освободили под подписку о невыезде.

Читайте такжеВ Минске после "марша возмущенных белорусов" задержали нескольких человек (фото)Как сообщает «Радіо Свобода», суд признал виновными в разжигании межнациональной розни преподавателя университета информатики из Минска Юрия Павловця, бывшего школьного сторожа из Бреста Дмитрия Алимкина и редактора журнала «Новая экономика» из Минска Сергея Шиптенко.

Отмечается, что авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.

Осужденные не признали своей вины. В последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении осужденных стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации. Комиссия пришла к выводу о наличии экстремизма в публикациях белорусских авторов российских сайтов.

Данные выводы подтвердила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую проводили два филолога и психолог Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Авторы в своих материалах выражали пророссийские взгляды и продвигали идею более близкой интеграции между Россией и Беларусью.

Regnum – российское негосударственное агентство, которое освещает события в России в бывших советских республиках.

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. Также Лукашенко хочет, чтобы на востоке Украины завершилась война.