Пентагон не запретил военным США использовать фитнес-трекеры, которые приводят к утечке данных

На карте приложения Strava помимо пользователей из разных городов мира отображены также маршруты пользователей фитнес-трекеров на военных базах.

Министерство обороны США намерено оценить угрозу, которую могут представлять для американских военных баз фитнес-трекеры и пересмотреть правила использования таких устройств военными. Данные с фитнес-трекеров, устройств позволяющих пользователям отслеживать тренировки, потенциально могут быть использованы противником для выявления засекреченных военных баз или часто используемых маршрутов патрулирования.

Как передает N+1, в настоящее время военным не запрещено использовать фитнес-трекеры. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона полковника Роба Мэннинга.

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Ранее американский сервис Strava, с помощью которого пользователи могут анализировать свои данные о физической активной и делиться результатами с другими людьми, опубликовал глобальную карту фитнес-активности. На этой карте отображаются территории планеты, на которых люди активнее всего используют фитнес-трекеры и делятся своими результатами через аккаунты в Strava. На карте, помимо вполне предсказуемых городов, отображены и маршруты пользователей фитнес-трекеров на военных базах, причем не только американских и российских, но и многих других.

Благодаря отображенным на карте маршрутам можно, например, узнать, как именно проходят дорожки внутри известных военных баз. По словам Мэннинга, карта, опубликованная Strava, может быть использована боевиками для поиска неизвестных им баз американских военных, а также для обнаружения маршрутов патрулирования. Такая задача становится даже проще, если учесть в странах, где сегодня присутствуют американские военные (Сирия, Ирак, Афганистан) местные жители фитнес-трекеры почти не используют. По этой причине обнаружить яркие маршруты американских военных на темном фоне карты особенно легко.

Опубликованная сервисом Strava карта фитнес-активности содержит данные о физических занятиях 27 миллионов человек по всему миру за период с января 2015-го по сентябрь 2017 года. Она не содержит персонифицированных данных о пользователях сервиса и не позволяет получить оперативные данные о текущем местоположении военных. Тем не менее, она может дать общие представления о длительном местоположении той или иной военной базы и даже весьма приближенно оценить численность персонала на ней.

Как сообщал УНИАН, днем ранее обнаружилось, что карта с данными от фитнес-трекеров раскрыла военные базы США по всему миру.