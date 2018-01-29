Карта с данными от фитнес-трекеров раскрыла военные базы США по всему миру

Для создания карты использовались спутниковые данные о местонахождении и передвижениях с фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов за два года

Компания Strava, опубликовав глобальную карту использования фитнес-гаджетов и приложений, могла случайно разгласить место нахождения военных баз и маршруты патрулей нескольких армий мира.

Как пишет Би-Би-Си, карта компании Strava, запущенная в ноябре 2017 года, охватывает весь мир.

Для создания карты компания использовала спутниковые данные о местонахождении и передвижениях с фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов за два года: с 2015 по 2017-й.

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Однако военные специалисты, изучившие карту, быстро начали бить тревогу: выяснилось, что Strava использовала, помимо прочих, данные с фитнес-трекеров военных, находящихся на активном дежурстве.

Как отмечает The Washington Post, на карте ярким цветом выделены популярные маршруты для велосипедистов, бегунов, лыжников и пловцов.

20-летний студент из Австралии Натан Разер обратил внимание на то, что на карте также отображались маршруты для занятий спортом американских военных в Сирии. Позднее пользователи выявили маршруты пробежек вдоль пляжа у вероятной базы ЦРУ в Сомали, пункта дислокации зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и оперативных баз спецназовцев США в зоне Сахеля в Африке.

"В зонах военных действий и пустынях в таких странах, как Ирак и Сирия,, карта почти полностью темная - за исключением небольших мест активности. Приближение к таким зонам показывает, что это американские военные базы", - пишет The Washington Post.

Действительно, в странах Африки или Ближнего Востока за сотни километров от населенных пунктов и обозначенной на карте другой фитнес-активности можно увидеть узоры, оставленные неизвестно откуда взявшимися фитнес-трекерами, продолжает "Би-Би-Си".

"Если солдаты пользуются фитнес-приложением так же, как обычные люди, то есть включают его и идут бегать, это особенно опасно," - пишет Натан Разер.

При этом на карте видны не только американские базы и патрули, но и российские, и турецкие.

Другой аналитик, Тобиас Шнайдер, указывает, что по следу фитнес-трекера легко узнается французская база Мадама в Нигере. Также Шнайдер выделяет составленную им на основе данных Strava карту аванпостов вокруг сирийского Мосула.

Как указывают аналитики, американские базы в Сирии дают больше всего следов фитнес-активности. Чуть меньше дают российские, а иранские базы на карте почти отсутствуют.

Корреспондент The Daily Beast Адам Ронсли предположил, что программа также раскрывает место расположения предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо и ракетной базы Тайваня.

More on the Strava data: @ArmsControlWonk shows us what adversaries could learn about our allies’ missile bases from an exercise app https://t.co/QITbp7vLTr — Adam Rawnsley (@arawnsley) January 29, 2018

Ни одна армия из участвующих в сирийском конфликте пока не прокомментировала находку аналитиков.