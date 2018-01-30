"Как стать мужчиной" в Индонезии полиция силой побрила группу трансгендеров

Полицейские воспитывали трансгендеров, заставив их пробежаться и распевать песни во весь голос, пока их мужские голоса не прорезались»

Полиция консервативной провинции Ачех в Индонезии силой побрила группу трансгендеров-женщин и заставила их переодеться в мужскую одежду в ходе облавы на ЛГБТ-сообщество. Об этом сообщает местное издание Antara News.

Группу из 12 женщин арестовали во время рейдов на салоны красоты утром 29 января.

Глава местной полиции рассказал изданию, что целью этой акции было научить арестованных «как стать мужчинами».

«Кроме того, офицеры также воспитывали трансгендеров, заставив их пробежаться и распевать песни во весь голос, пока их мужские голоса не прорезались», – сказал офицер.

Он добавил, что эта операция была частью плана по предотвращению распространения «негативного влияния» ЛГБТ-сообщества на подрастающее поколение индонезийцев.