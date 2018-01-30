"Как стать мужчиной" в Индонезии полиция силой побрила группу трансгендеров

02:53, 30 января 2018
Мир
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REUTERS

Группу из 12 женщин арестовали во время рейдов на салоны красоты утром 29 января.

Глава местной полиции рассказал изданию, что целью этой акции было научить арестованных «как стать мужчинами».

«Кроме того, офицеры также воспитывали трансгендеров, заставив их пробежаться и распевать песни во весь голос, пока их мужские голоса не прорезались», – сказал офицер.

Он добавил, что эта операция была частью плана по предотвращению распространения «негативного влияния» ЛГБТ-сообщества на подрастающее поколение индонезийцев.

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Теги: #трансгендеры Индонезия