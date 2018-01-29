Кейт Миддлтон пожертвовала волосы больным раком детям

По данным Daily Mail, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон срезала волосы длиной около 20 см.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отдала часть своих волос на парики для больных раком детей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в королевском дворе.

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По его словам, парикмахер Миддлтон настаивала на том, чтобы состричь часть волос из-за чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, герцогиня решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.

Источник отметил, что "где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы".

По данным издания, Миддлтон срезала волосы длиной около 20 см.

В благотворительном фонде заявили, что не владеют информацией о поступлении волос одного из представителей королевской семьи.