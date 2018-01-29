Кейт Миддлтон пожертвовала волосы больным раком детям
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отдала часть своих волос на парики для больных раком детей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в королевском дворе.
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По его словам, парикмахер Миддлтон настаивала на том, чтобы состричь часть волос из-за чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, герцогиня решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.
Источник отметил, что "где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы".
По данным издания, Миддлтон срезала волосы длиной около 20 см.
В благотворительном фонде заявили, что не владеют информацией о поступлении волос одного из представителей королевской семьи.