Кейт Миддлтон пожертвовала волосы больным раком детям

04:37, 29 января 2018
Мир
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REUTERS

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отдала часть своих волос на парики для больных раком детей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в королевском дворе.

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По его словам, парикмахер Миддлтон настаивала на том, чтобы состричь часть волос из-за чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, герцогиня решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.

Источник отметил, что "где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы".

По данным издания, Миддлтон срезала волосы длиной около 20 см.

В благотворительном фонде заявили, что не владеют информацией о поступлении волос одного из представителей королевской семьи.

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Теги: #Миддлтон ребенок королевская семья