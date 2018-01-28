Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией

Она отметила, что главной задачей в настоящее время является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии, и предупредила, что иначе преступления национал-социализма могут забыться.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны - будь то школа, детский сад, или синагога", - заявила она в видеообращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Она отметила, что главной задачей в настоящее время является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии, и предупредила, что иначе преступления национал-социализма могут забыться.

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль этот день также призвал к борьбе с проявлениями антисемитизма, ненависти и расизма во всем мире. Он отметил, что никто не может повернуть колесо истории назад, но каждый может взять на себя ответственность за будущее.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что в 2017 году правоохранительными органами ФРГ было зафиксировано около 1,5 тысячи преступлений, совершенных на почве антисемитизма.