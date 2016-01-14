На востоке Германии напали на двух афганских беженцев

В Йене произошло нападение возле приюта для беженцев на двух афганских просителей убежища.

Как сообщает в четверг, 14 января, Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, двое мужчин в возрасте 25 и 29 лет пострадали накануне вечером - неизвестные нанесли им удары в лицо. После инцидента раненым беженцам оказали медицинскую помощь.

Пока данные о нападавших отсутствуют, их мотивы тоже непонятны. Полиция не исключает ксенофобского фона преступления.

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Напомним, что в Кельне в воскресенье, 10 января, произошли по меньшей мере два нападения на сирийца и пакистанских граждан. В полиции Кельна считают, что нападения на иностранцев являются "преступлениями на почве ксенофобии". За два дня стало известно о нападениях на студентов из Израиля, выходца из Индии, африканца и молодого темнокожего гражданина Германии. Инциденты случились в Кельне, Дрездене и Дуйсбурге.

Немецкая полиция продолжает расследовать преступления, которые произошли в Кельне и других городах Германии новогодней ночью и спровоцировали широкие дебаты в обществе и протесты ультраправых. 9 января в Кельне полиция разогнала водометами митинг сторонников движения антиисламского движения Pegida.