Стало известно, когда откроют площадь Немцова в Вашингтоне

Российский оппозиционный политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года, заказчики этого преступления до сих пор не названы.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Читайте такжеУбийство Немцова: обвиняемому запросили пожизненный срок

Как передает Голос Америки, официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице пройдет в годовщину его гибели.

Российский политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики этого преступления до сих пор не названы.

Как сообщал УНИАН, в январе городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова кварталу около посольства РФ.

По информации СМИ, речь идет о квартале 2600 по Висконсин-авеню, между Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит. Он получит название «Борис Немцов плаза».

в 2016 году на официальном сайте киевской власти проводилось электронное голосование за предложение назвать в честь российского оппозиционера Немцова безымянную площадь на пересечении проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера в Деснянском районе.

В декабре 2017 года народный депутат Дмитрий Белоцерковец предложил скверу возле посольства РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве присвоить имя российского оппозиционера Бориса Немцова.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года в 23.31. В оппозиционера попало четыре пули, он скончался на месте. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

В 2017 году, как и в 2016-м, в российской Госдуме депутаты нижней палаты парламента отказались почтить Немцова минутой молчания.