США готовят программу развития новых ядерных боезарядов

США в ближайшее время планируют запустить программу по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Об этом изданию Defense News заявил бывший глава Национального управления по ядерной безопасности США Фрэнк Клотц.

Читайте такжеСША готовятся к переводу ядерных бомбардировщиков B-52 на боевое дежурствоОн отметил, что сейчас управление работает в полную меру своих возможностей. «Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности ядерных боеголовок единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре таких программы»,- заявил Клотц.

16 января стало известно, что Министерство обороны США занимается разработкой двух новых единиц стратегического ядерного вооружения. По данным газеты The Wall Street Journal, это будет сделано в рамках обновленной государственной политики США, предусматривающей реакцию на усиление военных возможностей России и Китая.

Новую ядерную стратегию США президент Дональд Трамп поручил разработать год назад. Окончательная редакция документа должна быть опубликована до конца января. По сообщению Пентагона, сейчас у военных есть несколько версий стратегии, из которых будет составлена финальная.