В сети показали "ядерную кнопку" на столе президента США (фото)
17:33, 03 января 2018Мир
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На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.
На одном из них изображен «ядерный чемоданчик» / instagram
Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.
На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.
Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».
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