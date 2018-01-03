В сети показали "ядерную кнопку" на столе президента США (фото)

17:33, 03 января 2018
Мир
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На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.

На одном из них изображен

Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.

На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.

Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».

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Теги: #ядерная кнопка Трамп