В сети показали "ядерную кнопку" на столе президента США (фото)

Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.

На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.

Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».