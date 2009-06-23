ПАСЕ начала рассматривать вопрос о полномочиях украинской делегации

Парламентская Ассамблея Совета Европы начала рассмотрение вопроса о полномочиях украинской делегации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, на рассмотрение депутатов представлен проект доклада, подготовленный швейцарским депутатом Диком МАРТИ.

В проекте доклада предлагается пока не лишать украинскую делегацию права голоса, учитывая тот факт, что Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой разъяснить, имеет ли страна исключительное право на представление, отзыв и внесение изменений в перечень кандидатов на должность судьи Европейского суда.

Как сообщал УНИАН, Украина подала перечень из трех кандидатов на эту должность 14 сентября 2007 года. Однако после того, как один из кандидатов взял самоотвод, в Украине были изменены правила отбора кандидатов. По результатам нового отбора Украина подала второй перечень кандидатов, которой не признается ПАСЕ, поскольку Ассамблея считает, что Украина должна просто дополнить первый перечень третьей кандидатурой.

Ряд экспертов в Украине считают, что целью изменения правил отбора кандидатов было вывести из перечня кандидатов нынешнего председателя Мониторингового комитета ПАСЕ Сергея ГОЛОВАТОГО, который в 2007 году сменил политическую ориентацию и стал поддерживать Партию регионов, хотя до того поддерживал “Нашу Украину”.

19 мая 20 депутатов - членов ПАСЕ во главе с Д.МАРТИ зарегистрировали проект резолюции о лишении украинской делегации права голоса из-за проблемы с представлением перечня кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

5 июня 2009 года министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сообщил в интервью проекту “Униан-Новости ЕС”, что обратился через Комитет министров Совета Европы в Европейский суд по правам человека с просьбой разъяснить, имеет страна исключительное право на формирование, представление или отзыв перечня кандидатов на должность судьи.

Сейчас Украину в суде представляет судья ad hoc.