В немецком аэропорту произошла массовая драка турок с курдами

В аэропорту Ганновера произошла массовая драка с участием 180 человек.

Как сообщает Focus, по предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно в результате инцидента никто не пострадал.

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Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.

Случаи демонстраций и мелкого хулиганства отмечались также в самом Ганновере и других городах Германии.

Ранее сообщалось, что турецкие войска уничтожили в сирийском Африне 45 целей сил курдов в ходе военной операции «Оливковая ветвь».