ООН: нападение на гостиницу в Кабуле может быть классифицировано как военное преступление

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото заявил, что нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле может быть классифицировано как военное преступление и призвал все стороны конфликта в Афганистане выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

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Об этом сообщает "Центр новостей ООН". Также сообщается, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на гостиницу в Кабуле. Гутерриш также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человека.

Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранца.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

21 января в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на гостиницу Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины.

По данным МИД, жертвами террористической атаки на гостиницу Intercontinental в Кабуле стали 6 украинцев.