Епископ РПЦ призвал не голосовать за Путина и назвал его "тьмой"

Бывший викарий Московской епархии РПЦ с титулом "Домодедовский", а ныне настоятель Богоявленского собора города Ишима епископ Евтихий (Курочкин) призвал православных ни в коем случае не голосовать за Путина 18 марта.

Более того, назвал "национального лидера" "тьмой" и обличил его, хоть и осторожно, в антихристианстве, передает "Новая газета".

Ранее подобные высказывания позволяли себе разве что "альтернативные" епископы, но никак не действующие иерархи Московского патриархата.

В середине января епископ Евтихий написал в своем блоге в "ВКонтакте": "Если то, что вы считаете в себе светом, — есть тьма, то какова же ваша тьма?! — слова Христа. И пойду, вопреки Христу, голосовать за тьму или кому-то посоветую это сделать?! — Нет, нет и нет!".

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Этому восклицанию предшествует приведенная епископом цитата из фильма "Валаам". Она наделала много шума в православной среде и, если бы не принадлежала президенту РФ, наверняка стала бы поводом для разбирательства на предмет "оскорбления чувств верующих".

Протест Евтихия вызвали такие слова Путина: "Вот смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, что в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет! В Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи".

Кроме того, скриншот заявления епископа Евтихия разместил в своем блоге тот же Кураев — на случай, если иерарха смогут запугать и заставят удалить политически опасные высказывания.