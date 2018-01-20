Агентство нацбезопасности США удалило данные многолетней разведки
Агентство нацбезопасности США уничтожило данные слежки, которая велось после теракта 2001 года.
Удалены были данные, перехваченные во время слежки за гражданами во время президентства Джорджа Буша-младшего и должны были храниться по решению суда 2007 года. Тогда президент США, после теракта 11 сентября, приказал вести прослушивание международных сообщений. Об этом сообщило издание Politico.
Читайте такжеБывший сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов домаДанные должны были храниться в ожидании будущих судебных процессов.
Однако агентство сообщило, что все данные между 2001 и 2007 годами были удалены. Более того, были стерты резервные копии записей в 2009, 2011 и 2016 годах.
"АНБ искренне сожалеет, что не смогло предупредить удаление данных. Высшее руководство АНБ полностью осознает свою неудачу и Агентство пытается принять быстрые меры реагирования на утрату этих данных", - заявила заместитель директора Агентства, известная как "Элизабет Б."
По словам другого представителя АНБ, данные были удалены в результате масштабной чистки места для новой информации.
"Проверка данных АНБ указала на то, что данные не предназначались для удаления", - сообщил так называемый "Доктор Марк А."
Удаление данных и нарушение, таким образом, постановления суда, может привести к уголовным обвинениям.
К слову, последняя проверка проводилась в 2014 году. И тогда в мае 2014 года сотрудник АНБ уверял суд, что данные находились в безопасности.
Пресс-секретарь Агентства отказался комментировать ситуацию.
Как сообщал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет спецслужбам прослушивать разговоры и собирать информацию на любого человека, за исключением американцев.