Агентство нацбезопасности США удалило данные многолетней разведки

Удалены были данные, перехваченные во время слежки за гражданами во время президентства Джорджа Буша-младшего и должны были храниться по решению суда 2007 года. Тогда президент США, после теракта 11 сентября, приказал вести прослушивание международных сообщений. Об этом сообщило издание Politico.

Читайте такжеБывший сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов домаДанные должны были храниться в ожидании будущих судебных процессов.

Однако агентство сообщило, что все данные между 2001 и 2007 годами были удалены. Более того, были стерты резервные копии записей в 2009, 2011 и 2016 годах.

"АНБ искренне сожалеет, что не смогло предупредить удаление данных. Высшее руководство АНБ полностью осознает свою неудачу и Агентство пытается принять быстрые меры реагирования на утрату этих данных", - заявила заместитель директора Агентства, известная как "Элизабет Б."

По словам другого представителя АНБ, данные были удалены в результате масштабной чистки места для новой информации.

"Проверка данных АНБ указала на то, что данные не предназначались для удаления", - сообщил так называемый "Доктор Марк А."

Удаление данных и нарушение, таким образом, постановления суда, может привести к уголовным обвинениям.

К слову, последняя проверка проводилась в 2014 году. И тогда в мае 2014 года сотрудник АНБ уверял суд, что данные находились в безопасности.

Пресс-секретарь Агентства отказался комментировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет спецслужбам прослушивать разговоры и собирать информацию на любого человека, за исключением американцев.