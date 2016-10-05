В США тайно арестовали подрядчика, которого подозревают в краже секретных компьютерных кодов

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и органов разведки, передает ТСН.

Издание отмечает, что во второй раз за три года человек, допущенный к государственной тайне умудряется воровать у Агентства засекреченную информацию. В 2013 году Эдвард Сноуден, который работал на Агентство, украл большое количество документов и передал журналистам.

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По сообщению Reuters, министерство юстиции назвало имя арестованного – Гарольд Томас Мартин. Он работал на то же самое консалтинговое агентство, что и Сноуден - Booz Allen Hamilton.

Журналист издания Politico опубликовал часть релиза минюста, в которой объясняется, что сделал Мартин. Отмечается, что 27 августа текущего года у Мартина устроили масштабные обыски и на различных носителях информации было выявлено большое количество материалов, обозначенных как государственная собственность и материалы с наивысшим уровнем секретности, рассекречивание которых может нанести ущерб национальной безопасности.

"В ходе обысков Мартин не был арестован и лично согласился давать показания следователям. Сначала Мартин все опровергал, но потом, когда ему предъявили доказательства, подтвердил, что взял документы и файлы с работы домой и в свой автомобиль, зная, что они засекречены. Мартин подтвердил, что не имел права хранить эти документы дома или в собственной машине. Мартин осознавал, что не имел на это права, поскольку понимал незаконность этих действий", - так, уверяет журналист, действия задержанного описываются в отчете правоохранителей.

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Эдвард Сноуден уже отреагировал на сообщение о задержании Мартина и назвал это "большим событием". Он отметил, что работа на одну компанию еще не означает, что их дела идентичны.

Напомним, Сноуден сотрудничал в разные годы с американскими ЦРУ и АНБ, в 2013 году передал журналистам секретные документы, которые доказывали факт отслеживанию спецслужбами телефонных звонков рядовых граждан.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных. Сейчас он проживает в России, предоставившей ему убежище.

При этом Сноуден неоднократно заявлял, что хотел бы когда-нибудь вернуться на родину.