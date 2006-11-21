Начинается судебный процесс над самым богатым человеком Италии

В Милане начинается судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Италии, а ныне лидера правой оппозиции Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

Он обвиняется в финансовых махинациях при купле-продаже прав на показ американских фильмов на итальянском телевидении, сообщает NEWSru.

Вместе с С.БЕРЛУСКОНИ по этому делу проходят еще 13 человек - сотрудники и деловые партнеры принадлежащей экс-премьеру компании "Медиасет". По данным обвинения, практикуемые компанией схемы позволяли ей скрывать свои доходы от налоговых органов и создавать нелегальные "черные" фонды. Самому С.БЕРЛУСКОНИ грозит тюремный срок до шести лет.

Первое заседание будет посвящено процедурным вопросам. Скорее всего, С.БЕРЛУСКОНИ не будет присутствовать на нем. Первые слушания назначены на 13 марта будущего года. Процесс обещает затянуться на месяцы или даже годы.

Крупнейший медиамагнат и самый богатый человек Италии С.БЕРЛУСКОНИ неоднократно находился под судом по обвинению в финансовых махинациях. Суд несколько раз признавал его виновным и приговаривал к разным срокам тюремного заключения. Однако всякий раз апелляционные суды отменяли эти приговоры за истечением срока давности или отсутствием состава преступления.