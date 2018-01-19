Трамп рассказал о стремлении США к звездам
08:51, 19 января 2018Мир
2059 0
Америка вновь станет нацией, которая думает широко, мечтает о большем и стремится к звездам, заявил Трамп.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что США станет великой страной со стремлением к звездам. Об этом он написал в своем твиттере.
«Америка вновь станет нацией, которая думает широко, мечтает о большем и стремится к звездам. Вы сами определяете судьбу Америки. Вы - те, кто восстановит наше процветание. И вы - это те, кто сделает Америку снова великой!» - написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter