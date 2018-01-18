Чемпионат мира по футболу в России может стать "привлекательной целью" для ИГИЛ - доклад

19:01, 18 января 2018
Мир
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Аналитики утверждают, что атака во время мирового футбольного первенства в России может стать крупным пропагандистским успехом террористов.

Иллюстрация REUTERS

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле этого года, может стать «привлекательной целью» для террористов «Исламского государства», учитывая роль России в территориальных потерях группировки боевиков.

Читайте такжеВ Германии задержали готовившего атаку с грузовиком террориста ИГИЛОб этом заявила британская аналитическая фирма IHS, передает Голос Америки.

«Успешная атака (в России) может дать новый мощный толчок пропагандистским усилиям «Исламского государства», его боевикам и сторонникам, подчеркнув сохраняющуюся международную угрозу, которую представляет эта группировка, несмотря на ее территориальное поражение», – говорится в докладе IHS.

Участие в чемпионате сборных Саудовской Аравии и Ирана станет для группировки дополнительным стимулом для атаки, говорится в докладе.

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Теги: #игил рф чемпионат#чм футболу россии