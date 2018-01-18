Турция планирует военную операцию против поддерживаемых США курдов в Сирии

Турция планирует военную операцию в сирийских регионах Африн и Манбидж, которые контролируют поддерживаемые США курды, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте такжеТурция привела армию в состояние повышенной боеготовности По его словам, Анкара «не доверяет» Вашингтону из-за поддержки сил курдов в Сирии вдоль турецкой южной границы, передает радио Свобода. Чавушоглу отметил, что Анкара будет координировать с Москвой и Тегераном воздушные операции.

Турецкие военные получили приказ готовиться к интервенции в Африн и Манбидж. Силовики продолжают увеличивать свое присутствие возле границы с Сирией, в провинцию Хатай на юго-востоке Турции 18 января прибывают танки.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал создаваемые под эгидой США «силы безопасности», которые будут защищать курдские районы на сирийско-турецкой границе. Формирование численностью до 30 тыс. человек будет состоять преимущественно из курдов и союзных им сил.

Эрдоган заявил, что страна, которую турецкие власти считают союзником, формирует «террористическую армию», которая угрожает безопасности Турции. Эрдоган пригрозил уничтожить «в зародыше» создаваемые по инициативе США военные соединения на севере Сирии.

На протяжении почти всех семи лет войны в Сирии США и Турция действовали совместно, помогая силам сопротивления режиму президента Асада. Раскол между ними произошел из-за поддержки Вашингтоном организации «Сирийские демократические силы» (СДС), состоящей преимущественно из курдских бойцов. СДС призвана защищать курдское население в Сирии.