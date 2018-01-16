Турция перебросила еще 10 танков к сирийской границе

Турецкие вооруженные силы перебросили еще 10 танков к границе с Сирией.

Об этом сообщает издание Haber Turk.

Отмечается, что танки прибыли из Анкары. При этом, по данным газеты, к сирийской границе в течение дня прибудет еще несколько боевых машин.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн.

Позднее он отметил, что создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии угрожают национальной безопасности Турции.