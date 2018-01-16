Турция перебросила еще 10 танков к сирийской границе
16:35, 16 января 2018Мир
323 0
К сирийской границе в течение дня прибудет еще несколько боевых машин.
Танки прибыли из Анкары / скриншот
Турецкие вооруженные силы перебросили еще 10 танков к границе с Сирией.
Об этом сообщает издание Haber Turk.
Отмечается, что танки прибыли из Анкары. При этом, по данным газеты, к сирийской границе в течение дня прибудет еще несколько боевых машин.
Читайте такжеЭрдоган угрожает "сокрушить поддерживаемую США армию террора"
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн.
Позднее он отметил, что создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии угрожают национальной безопасности Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter