В Германии активизировались российские спецслужбы

В Германии активизировался российский промышленный шпионаж.

Об этом сообщает газета «Welt am Sonntag» со ссылкой на Буркхарда ЭВЕНА, представителя немецкого Федерального ведомства по защите конституции.

По его словам, наиболее активно российские спецслужбы поддерживают отечественные компании, которые хотят утвердиться в энергетическом секторе экономики Германии. Шпионов, в частности, интересуют, разработки по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

Чиновник призвал руководство немецких концернов уделить повышенное внимание вопросам защиты информации.