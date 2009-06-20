Парламент Сомали просит соседей в 24 часа ввести войска в страну

Спикер сомалийского парламента Шейх Аден Мохамед НУР призвал соседние страны срочно, в ближайшие 24 часа ввести войска в страну, чтобы помочь военным в их бою против контролирующих большую часть Сомали радикальных исламистов.

Обращаясь к соседним Кении, Джибути, Эфиопии и Йемену, спикер сказал, что власть правительства подорвана из-за наступления исламистов, передает Би-Би-Си.

На севере Могадишо второй день подряд продолжаются ожесточенные бои между исламистами и военными, что вынудило тысячи людей покинуть считавшуюся ранее относительно безопасной зону.