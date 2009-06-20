В Китае объявили третий из четырех уровень опасности

Китайские метеорологи объявили о третьем - оранжевом уровне опасности в связи с приближением к прибрежным районам тропического шторма "Линфа". Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Это уже третий тропический шторм в текущем году, который, как ожидается, должен достигнуть побережья материкового Китая в районе между восточной частью провинции Гуандун и южной частью провинции Фуцзянь в воскресенье.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой уровень опасности обозначается голубым, желтым, оранжевым или красным цветами.