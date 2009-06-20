Жадность стала причиной экономической катастрофы США

Чрезмерная жадность некоторых людей обернулась для миллионов потерей накоплений и способствовала началу "экономической катастрофы" в США, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс.

Слова Гиббса прозвучали на фоне дела о миллиардере-финансисте Аллене Стэнфорде, который обвиняется в мошеннических операциях на сумму 8 миллиардов долларов. Ранее в СМИ появились сообщения, что члены семьи Стэнфорда и его друзья "совершили крупное мошенничество, основанное на ложных обещаниях" и сфабрикованных данных за прошлые годы, с целью обмана инвесторов. Судебный процесс над предполагаемым мошенником открылся в федеральном суде штата Вирджиния ранее в пятницу.

"Это ли дело, предыдущие ли дела, свидетелями которых мы стали в последние месяцы, ... (но) есть те, чья чрезмерная жадность украла у миллионов людей их сбережения и создала ... экономическую катастрофу ... в нашей стране", - цитирует Reuters слова Гиббса.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Stanford International Bank, владельцем которой является техасский миллиардер-финансист Аллен Стэнфорд, в течение 15 последних лет осуществлял мошенническую схему, основанную на продаже депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности. Инвесторы покупали эти бумаги, поверив в обещания "невероятных и необоснованно высоких ставок процента".

РИА "Новости"