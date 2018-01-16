Суд Барселоны обязал партию Пучдемона возместить государству 6,6 миллионов "откатов"

Провинциальный суд Барселоны в понедельник, 15 января, признал виновной Демократическую европейскую каталонскую партию (ДЕКП) в том, что она нелегально получила от строительной компании Ferrovial по меньшей мере 6,6 миллиона евро.

Партия бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона должна возместить средства, полученные незаконным образом, сообщает DW.

Как сообщает издание, суд пришел к выводу, что деньги поступали на счет партии в качестве оплаты за "гарантированное предоставление определенного количества заказов".

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В рамках коррупционной схемы Ferrovial делала пожертвования Дворцу каталонской музыки, после чего руководство учреждения переводило часть денежных средств на счета ДЕКП. Схема функционировала с 1999 по 2009 год. Члены партии отрицают получение "откатов".

Как сообщал УНИАН, сепаратистские партии Каталонии договорились об избрании председателем каталонского парламента Карлеса Пучдемона уже в этом месяце. Но партии, выступающие против отделения Каталонии, заявили, что председатель парламента не может управлять на расстоянии.