Сепаратистские партии Каталонии договорились выбрать Пучдемона председателем парламента

Сепаратистские партии Каталонии договорились об избрании председателем каталонского парламента Карлеса Пучдемона уже в этом месяце.

Пресс-секретарь партии Пучдемона "Вместе за Каталонию" заявил, что сепаратистский политик договорился о поддержке лево-республиканской партии ERC, сообщает Европейское правда. Таким образом партии совместно имеют 66 из 135 мест в региональном парламенте, и могут получить поддержку еще четырех депутатов.

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Однако, как отмечает издание, правления сепаратистов в парламенте зависит также от депутатов, которые пока не смогут проголосовать из-за того, что находятся под стражей или за рубежом.

Собственно еще одна проблема заключается в том, что сам Пучдемон сейчас находится в Брюсселе. Отмечается, что Пучдемон сможет обратиться в региональный парламент через видеоконференцию или же один из его депутатов прочитает обязательную речь, которую кандидаты должны произнести перед голосованием.

Партии, выступающие против отделения Каталонии, заявили председатель парламента не может управлять на расстоянии.

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"Понятно, что для управления Каталонией вы должны быть в Каталонии, вы не можете делать этого через WhatsApp или как голограмма. Человек, который бежит от правосудия, не может быть президентом", - сказала Инес Арримадас, лидер партии "Граждане", которая выступает против независимости.

Напомним, Пучдемон с октября находится в Брюсселе, после открытия на него уголовного дела за попытку отделения Каталонии от Испании.