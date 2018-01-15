На индонезийской бирже рухнул балкон, пострадали 77 человек (видео)
19:56, 15 января 2018
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Причины обвала пока расследуют, момент падения зафиксировали камеры наблюдения.
На один из этажей индонезийской биржи упал балкон, пострадали 77 человек
На один из этажей индонезийской биржи упал балкон, пострадали 77 человек.
Как сообщается в сюжете ТСН, момент падения зафиксировали камеры наблюдения. По балкону как раз шли студенты, приехавшие в биржу на экскурсию.
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Во время обвала пострадали по меньшей мере 77 человек. Часть пострадавших доставили в ближайшие больницы, кое-кому медики помогли на месте. Причины обвала пока расследуют.
Ранее в Таиланде взорвался катер с туристами на борту.
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