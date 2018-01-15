На индонезийской бирже рухнул балкон, пострадали 77 человек (видео)

На один из этажей индонезийской биржи упал балкон, пострадали 77 человек.

Как сообщается в сюжете ТСН, момент падения зафиксировали камеры наблюдения. По балкону как раз шли студенты, приехавшие в биржу на экскурсию.

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Во время обвала пострадали по меньшей мере 77 человек. Часть пострадавших доставили в ближайшие больницы, кое-кому медики помогли на месте. Причины обвала пока расследуют.

Ранее в Таиланде взорвался катер с туристами на борту.