Пожар на карточном турнире в Португалии: погибли восемь человек, десятки пострадали в давке

По меньшей мере восемь человек погибли во время пожара в центре отдыха в португальском городе Вила-Нова-де-Раинья, еще десятки пострадали в давке при попытке покинуть здание, передает РБК.

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Инцидент произошел вечером 13 января во время карточного турнира, который проходил в здании местного центра отдыха. По словам мэра города Хосе Антонио де Хесуса, за игрой наблюдали более 60 человек.

Как сообщили пожарные, вероятной причиной возгорания стал взрыв в котельной. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, унесший 12 жизней пожар в Нью-Йорке произошел из-за игравшего с плитой ребенка.