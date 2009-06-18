Польша старается облегчить выдачу виз гражданам Украины

Министерство иностранных дел Польши планирует и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры для облегчения выдачи виз гражданам Украины, заявил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь МИД Петр ПАШКОВСКИЙ.

Он напомнил, что Польша накануне вступления в Шенгенскую зону, объединяющую 25 стран Европы, договорилась с Украиной об облегчении выдачи виз украинцам по новым правилам, которые начали действовать с 2008 года.

В частности, напомнил пресс-секретарь, Польша освободила от оплаты виз 14 категорий украинских граждан.

Кроме этого, в консульстве во Львове, которое выдает половину всех польских виз в Украине, открыто дополнительное помещение для приема визовых заявок, что, по словам пресс-секретаря, позволило решить проблему огромных очередей перед консульством в этом городе.

«Все возможные упрощения были введены, чтобы как можно больше и по самой простой процедуре выдавались визы», - сказал П.ПАШКОВСКИЙ.

Он также заметил, что украинцы получают больше половины всех виз, которые выдают польские консулы.

Пресс-секретарь МИД не смог уточнить, когда начнут работать два новых консульства Польши в Украине, открытие которых запланировано в 2009 году (в Севастополе и Виннице), но заверил, что министерство в дальнейшем будет предпринимать все меры для облегчения выдачи виз украинцам.

П.ПАШКОВСКИЙ в то же время не стал комментировать статистические данные, согласно которым польские консульства в прошлом году сократили выдачу виз украинцам на 40%, объяснив это тем, что не владеет необходимой информацией.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2008 году выдала украинцам 350 тысяч из 670 тысяч выданных в целом виз.

При этом граждане Украины получили 230 тысяч шенгенских виз и 110 тысяч польских виз.

Польша ввела визовый режим для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но выдавала их до 2008 года бесплатно.