Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Эквадор 12 декабря 2017 года предоставил гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспинозу.

Она отметила, что Ассанж не покинет территорию посольства Эквадора в Великобритании до тех пор, пока ему не будет гарантирована безопасность.

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Эспиноза добавила, что Эквадор "продолжает искать альтернативы" для решения проблемы с Ассанжем в Великобритании и выразила надежду, что вопрос будет разрешен справедливо и с достоинством.

Как отмечает Reuters, Эспиноза не пояснила, каким образом предоставление гражданства может помочь Ассанжу избежать ареста британской полицией.

Как сообщал УНИАН, 11 января стало известно, что МИД Великобритании отклонил запрос со стороны правительства Эквадора о предоставлении дипломатического статуса Джулиану Ассанжу. Данное решение принято на фоне сообщений о том, что основатель WikiLeaks, проживший в посольстве Эквадора более пяти лет, недавно получил гражданство этого государства.

Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks обратился за убежищем к властям Эквадора из-за опасений, что Великобритания может экстрадировать его в Швецию, где он проходил по делу о сексуальных домогательствах.

Ассанж утверждал, что обвинения против него политически мотивированны, и власти Швеции выдадут его США, где его ждет уголовное преследование за деятельность WikiLeaks.