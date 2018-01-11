Британия отказалась предоставлять Ассанжу дипломатический статус

МИД Великобритании отклонил запрос со стороны правительства Эквадора о предоставлении дипломатического статуса Джулиану Ассанжу, основателю WikiLeaks.

Как сообщает Guardian, эта мера могла бы разрешить проблему с продолжительным пребыванием гражданина Австралии Ассанжа в Великобритании.

Данное решение принято на фоне сообщений о том, что основатель WikiLeaks, проживший в посольстве Эквадора более пяти лет, недавно получил гражданство этого государства.

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В случае предоставления дипломатического статуса, Ассанж мог бы получить определенную неприкосновенность и смог бы покинуть как посольство Эквадора, так и Великобританию, не рискуя быть арестованным за нарушение прежних условий освобождения под залог.

Ранее сообщалось, что МИД Эквадора не стал подтверждать или опровергать сообщения СМИ о предоставлении основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.