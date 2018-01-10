Секс-скандал в Голливуде: 73-летний Майкл Дуглас отреагировал на обвинения в домогательствах

Голливудский 73-летний актер Майкл Дуглас решил рассказать всему миру, как его экс-сотрудница на съемочной площадке, которая пожелала остаться неизвестной, обвинила актера в сексуальных домогательствах. По его словам, "нет никаких подтверждений, что этот рассказ является правдой".

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Об этом пишут в The Sun. Майкл Дуглас, который теперь также оказался в центре секс-скандала, решил первым рассказать об инциденте. Актер поделился, что с ним связались журналисты издания The Hollywood Reporter и Variety и сказали, что планируют опубликовать рассказ женщины о неприятном инциденте с ним, который произошел около 30 лет назад, пишет телеканал "24".

"Она заявляет, что я, во-первых, разговаривал вульгарным языком в ее присутствии, но не с ней. Во-вторых, грубо разговаривал с друзьями в частных беседах. В конце концов, я уволили ее за работу, которую она выполняла. В-третьих, она утверждает, что я перекрыл ей все пути в этой индустрии, чтобы она не нашла работу. А в-четвертых, она заявила, что я мастурбировал перед ней", - рассказал Дуглас.

Он заверил, что такие обвинения являются "ложными и сфабрикованными".

"Возможно, сотрудница просто недовольна, что я уволил ее, хотя я и не слышал о ней все 32 года. И авторитетное издание хочет опубликовать эту историю? Нет никаких подтверждений, что этот рассказ является правдой", — добавил Майкл.