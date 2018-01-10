Умер известный российский актер Михаил Державин

Артист Михаил Державин умер в возрасте 81 года.

Об этом сообщается на официальной странице Театра сатиры в фейсбуке.

Народный артист России Михаил Державин скончался «после продолжительной тяжелой болезни», говорится в сообщении. Дата прощания и место похорон Державина будут объявлены позднее.

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Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.

С 1967 года он служил в московском Театре сатиры. Первые свои роли Михаил Державин сыграл в спектаклях легендарного Анатолия Эфроса, снимался в кино, много лет вел «Кабачок «13 стульев» — вероятно, самое популярное телешоу советских времен.