Еще одного известного актера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Американского актера Джеймса Франко, которого в этом году наградили премией "Золотой глобус" за роль в фильме "Горе-творец", обвинили в сексуальных домогательствах. Актриса Вайолет Палей на своей официальной странице в Twitter рассказала, что артист пытался принудить ее к сексуальной связи, а позже приглашал в гостиницу ее несовершеннолетнюю подругу. Об этом сообщает NY Daily News.

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"У тебя на церемонии был очень интересный значок #TimesUp, Джеймс Франко. Может быть, ты забыл, когда пытался в своей машине склонить мою голову к своему обнаженному пенису, а в другой раз ты старался завлечь в свой номер в отеле мою подругу, которой было всего 17 лет? И это после того, как тебя поймали на попытке сделать то же самое с другой 17-летней девушкой?", - написала Палей.

В этом году на церемонии вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы на многих звездах можно было заметить значки с надписью "TimesUp" ("Время вышло"), пишет Styler.

Это значки общественной организации, которую создали американские актрисы кино, театра и телевидения для борьбы с сексуальными домогательствами и дискриминацией по половому признаку.