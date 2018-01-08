Сын Трампа прокомментировал пожар в небоскребе отца

17:00, 08 января 2018
Мир
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Он похвалил городских пожарных, назвав их «настоящими героями»

Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что ее сотрудники находятся на месте возгорания в Трамп-тауэр / скриншот

Сын президента США Дональда Трампа Эрик написал в твиттере, что пожар в Трамп-тауэр был «небольшим возгоранием электрического происхождения». 

Он похвалил городских пожарных, назвав их «настоящими героями». Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что ее сотрудники находятся на месте возгорания в Трамп-тауэр, передает журнал Time.

В ведомстве заявили, что получили вызов около 7.00 8 января.

На снимках с вертолета видны пожарные на крыше здания и дым, исходящий из угла высотки. О жертвах никаких данных нет.

В здании находятся люксовые апартаменты и офисы.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар.

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Теги: #Трамп небоскреб плжар