В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа (видео)

В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар. Об этом сообщает NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.

По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные. В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.