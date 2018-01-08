В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа (видео)

15:03, 08 января 2018
Мир
2109 0

По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные / скриншот

В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар. Об этом сообщает NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.

По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные. В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #небоскреб Трампа пожар