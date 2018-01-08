В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа (видео)
15:03, 08 января 2018Мир
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По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
На месте работают пожарные / скриншот
В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар. Об этом сообщает NBC.
На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.
По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
На месте работают пожарные. В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.
Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP— TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018
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