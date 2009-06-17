Россия и Беларусь заключили «молочное» перемирие

Россия и Беларусь завершили переговоры по «молочной» проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны, заявила министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК, передает РИА «Новости».

"Мы на позитивной ноте закончили наши консультации, переговоры и заключили соглашение, устраивающее обе стороны", - сказала Е.СКРЫННИК.

Между тем, ранее во вторник вечером замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил САВЕЛЬЕВ обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему, связанную с возобновлением поставок белорусской молочной продукции в Россию, и заявил, что проводившая переговоры белорусская делегация отозвана из Москвы.

Россия ранее ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции, что вызвало недовольство Минска. Роспотребнадзор сначала запретил ввоз почти 500 наименований, а потом - еще 800 из-за того, что белорусские производители не переоформили документы в соответствии с требованиями российского техрегламента по молоку.

По словам Е.СКРЫННИК, в результате совместной работы "мы договорились "обнулить" ввоз сухого молока из Беларуси во втором и третьем кварталах".

Таким образом, в период так называемого "большого молока" российские производители для изготовления сухого молока будут приобретать молочную продукцию у российских же сельхозпроизводителей, пояснила министр. Она отметила, что это, помимо всего прочего, позволит исключить вариант демпинга сухого молока.

"Одновременно Россия увеличит объем импорта белорусского творога, сыра и масла в соответствии с необходимыми потребностями нашей страны", - отметила Е.СКРЫННИК.

Она подчеркнула, что в ходе переговоров российская и белорусские стороны "отработали механизмы контроля достигнутых договоренностей, которые будут неукоснительно соблюдаться".

"Мы понимаем, что Россия и Беларусь - это братские страны, они должны развивать взаимную торговлю, но она призвана носить обоюдно выгодный характер", - подчеркнула министр.

Ранее во вторник Минск объявил об усилении со среды таможенного контроля на белорусско-российских магистралях. Усиление контроля, как заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Юрий ЖАДОБИН, является ответом на действия РФ в отношении белорусских товаров.

Также комитет госконтроля Беларуси заявил, что 20% российского пива ввозится в республику и реализуется с использованием теневых схем, и предложил ввести в Беларуси институт специального импортера пива.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Беларусь отказалась участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в Москве.

Решение связано с запретом на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов, который в Минске считают дискриминационным, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ.