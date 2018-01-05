Могли взорвать себя сами: опубликовано видео масштабной стрельбы на авиабазе РФ в Сирии в канун Нового года

Российский блогер, пишущий под ником "Эль Мюрид", показал видео, снятое сирийцами в ночь на Новый год в районе Хмеймима. Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Судя по видео, встреча Нового года на российской авиабазе в Сирии в самом разгаре.

"Если это видео действительно оттуда, то фестиваль там был, что надо. Тогда удивительно, что обошлось все только 10 самолетами, двумя убитыми и складом боеприпасов", - отметил блогер.

"Откровенно говоря, даже как-то не верится в то, что это правда Хмеймим. Хотелось бы подробностей. У нас в армии Новый год встречали как-то скромнее", - резюмировал "Эль Мюрид".

Стоит отметить, что Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности боевиков, сообщил, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла об атаках на российскую авиабазу. Такую успешную атаку боевики не стали бы скрывать.

По данным СМИ, в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии и смерть двух военных, но отрицают уничтожение самолетов.