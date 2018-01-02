Возможно покушение: астролог предрек Саакашвили неблагоприятный период

Начало 2018 года для бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили будет весьма неблагоприятным, особенно февраль-март.

На него может произойти покушение, рассказал известный астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

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"Но, несмотря ни на что, Саакашвили ведет судьба, причем до такой степени, что он запросто без паспорта переходит границу Украины, потом он внезапно высвобождается из автозака, в который его сажают, потом он вещает с крыши, потом вдруг судья принимает решение в его пользу", — отметил гость.

По словам собеседника издания, бывшего грузинского лидера ведут, ему помогают американские друзья, возможно, для того, чтобы он стал премьер-министром нашей страны.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Генпрокуратура обжаловала это решение Печерского суда.