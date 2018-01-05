Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой

09:15, 05 января 2018
Мир
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Свое решение Трамп обосновал тем, что действующая система является опасной и нечестной по отношению к народу США.

Дональд Трамп / фото REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена вдоль границы с Мексикой поможет прекратить незаконную иммиграцию в страну.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет Украинская правда.

"Мы должны построить стену, чтобы остановить незаконную иммиграцию, прекратить цепную миграцию и отменить визовую лотерею. Действующая система является опасной и нечестной в отношении замечательного народа США – пришло время перемен", – подчеркнул Трамп.

Как известно, ранее Министерство национальной безопасности США расширило список требований к странам, с которыми действует безвизовый режим по программе Visa Waiver.

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Ведомство обязало 38 стран, с которыми у Соединенных Штатов действует соответствующее соглашение, использовать контртеррористическую базу данных США для проверки граждан на своих границах.

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