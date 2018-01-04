Разоблачена ложь Минобороны РФ: опубликованы фото уничтоженных в Сирии самолетов

В Сети появились фотографии поврежденных самолетов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Фото разместил российский журналист Роман Сапоньков на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По данным СМИ, в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии, но отрицают уничтожение самолетов.

Читайте такжеОбстрел базы РФ в Сирии: пропагандистская "победа" Путина превратилась в постыдный фарс - ТурчиновКак сообщал УНИАН, 11 декабря 2017 года Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и приказал вывести значительную часть российской группировки из этой страны. Это уже третий приказ за последние два года о выводе российской группировки. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.