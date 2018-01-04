Обстрел базы РФ в Сирии: пропагандистская "победа" Путина превратилась в постыдный фарс - Турчинов

Пропагандистская «победа» президента РФ Владимира Путина в Сирии превратилась в позорный фарс. Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, напомнив, что 31 декабря российские войска в Сирии понесли самые большие потери за все время проведения военной операции.

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По его словам, на российской авиабазе в Хмеймиме было уничтожено, по меньшей мере, четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

«В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24», - сказал Турчинов и добавил, что российскому генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

«Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, - в похоронную процессию», - резюмировал секретарь СНБОУ.

Как сообщило российское издание "Коммерсант", в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов детонировал после попадания минометного снаряда. По неофициальным данным, могли пострадать более 10 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2017 года Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и приказал вывести значительную часть российской группировки из этой страны. Это уже третий приказ за последние два года о выводе российской группировки. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии, но отрицают уничтожение самолетов.