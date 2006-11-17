США считают военную мощь Китая излишней

У США вызывает все большее беспокойство растущая военная мощь Китая, которая в американской администрации оценивается как чрезмерная. С таким заявлением, как сообщает AP, выступила госсекретарь Кондолизза Райс, находящаяся во Вьетнаме вместе с президентом Джорджем Бушем.

"Нам представляется, что военные амбиции Китая чрезмерны для той роли, которую страна играет в регионе", - сказала Райс в беседе с журналистами. По ее утверждению, США рассматривают Китай, как равноправного партнера в решении международных вопросов. "Это означает, что китайская энергия, экономический рост, стремление к переменам должны быть частью международной экономической системы, в которой все могут конкурировать и конкурировать на равных", - уточнила госсекретарь.

Агентство отмечает, что за последние годы Пекин существенно расширил свой военный арсенал за счет приобретения новейших самолетов, подводных лодок и ракет. Согласно официальным отчетам, военный бюджет Китая в этом году вырос на 14 процентов и достиг 35,3 миллиарда долларов. Однако многие эксперты склонны считать эту цифру заниженной как минимум в три раза.

Напомним, что президент Буш и Кондолизза Райс находятся во Вьетнаме, куда они прибыли для участия в региональном экономическом форуме. Это первый визит для обоих чиновников в эту страну.

Лента.ру