Шесть стран официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН

Шесть стран 2 января официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН. К организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

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Эти страны выбраны Генеральной ассамблеей. Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Все другие страны стали членами Совета безопасности на два года, пишет «Радио Свобода».

Напомним, в состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них – пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас является Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.