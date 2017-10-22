Латвия зафиксировала корабль и субмарину возле своей границы

Российская подводная лодка и военный корабль были замечены вблизи границы Латвии. Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 15 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 22 октября корабль класса "Паршим" и подводная лодка класса "Кило" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

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Напомним, по данным Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз..