Меган Маркл и герцогиня Кембриджская носят пальто одного бренда

Образ Меган Маркл в день рождественской службы в Сандрингеме расхвалили поклонники, а пальто, в котором актриса появилась на публике, уже, наверное, раскупили в онлайн-бутиках, сообщает ТСН.

Читайте такжеНевеста принца Гарри впервые посетила Букингемский дворец с официальным визитом (видео)Но, оказалось, не только Меган любит канадскую марку Sentaler, дизайнеры которой, собственно, и создали это пальто из верблюжьей шерсти. В гардеробе герцогини Кембриджской также имеется наряд от этого бренда.

В рамках тура по Канаде Кэтрин как раз выходила на публику в нежно-голубом пальто от Sentaler, сочетая его с узкими темными брюками и темной кофтой.

К слову, особенность пальто марки в том, что практически во всех моделях необычно собраны рукава, и каждая из моделей выглядит оригинально и стильно.