В Саудовской Аравии освободили 23 влиятельных особ, подозреваемых в коррупции, в обмен на их состояние

В Королевстве Саудовская Аравия в обмен на денежную компенсацию освободили из-под стражи 23-х влиятельных особ, которые были задержаны по подозрению в коррупции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на саудовскую газету Okaz, после достижения соглашения с правительством были освобождены 23 из около 200 влиятельных лиц, задержанных в ноябре.

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В то же время имена тех лиц, которых освободили из-под стражи со времени задержания членов королевской семьи, бизнесменов и правительственных чиновников, не называются. Меры по задержанию этих лиц проходили под контролем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Подозреваемых удерживали в роскошном отеле Ritz Carlton в саудовской столице Эр-Рияд. Им сообщили, что в обмен за свое освобождение они должны передать правительству активы и заплатить деньги.

В ближайшие дни могут осовободить больше задержанных. Также вскоре будут начаты судебные слушания в отношении тех лиц, которые продолжают отрицать обвинения против них.

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Аравийская власть не видит в своих действиях шантажа, а считает это обязательством компенсировать незаконно присвоенные средства государства - крупнейшего производителя нефти в течение нескольких десятков лет.

Как сообщал УНИАН, большинство из тех, кого власти Саудовской Аравии обвинили в коррупции, согласились на национализацию части своего состояния в рамках досудебного урегулирования. При этом лишь 1% подозреваемых смогли доказать свою невиновность.